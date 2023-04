"Lollobrigida? Una colossale sciocchezza. Ma...": Fini, che lezione alla sinistra (Di giovedì 20 aprile 2023) Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, Gianfranco Fini ha espresso il suo punto di vista sulla polemica che ha travolto Francesco Lollobrigida. Parlando di “sostituzione etnica”, il ministro ha prestato il fianco alle critiche, che sono puntualmente arrivate. “Ha detto una colossale sciocchezza, che non sta né in cielo né in terra”, ha commentato Fini. “Credo alla sua buona fede - ha aggiunto - anche se la conosco pochissimo. Lui ha chiesto scusa ma non sapeva che quel termine fosse uno slogan suprematista. Ammissione di ignoranza, va bene, prendiamone atto. Uno scivolone, una frase infelice, capita a tanti”. Archiviato il caso Lollobrigida, Fini si è occupato di un'altra polemica, quella riguardante Ignazio la Russa e le sue ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, Gianfrancoha espresso il suo punto di vista sulla polemica che ha travolto Francesco. Parlando di “sostituzione etnica”, il ministro ha prestato il fianco alle critiche, che sono puntualmente arrivate. “Ha detto una, che non sta né in cielo né in terra”, ha commentato. “Credosua buona fede - ha aggiunto - anche se la conosco pochissimo. Lui ha chiesto scusa ma non sapeva che quel termine fosse uno slogan suprematista. Ammissione di ignoranza, va bene, prendiamone atto. Uno scivolone, una frase infelice, capita a tanti”. Archiviato il casosi è occupato di un'altra polemica, quella riguardante Ignazio la Russa e le sue ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : #Lollobrigida si ispira al neonazismo. A dirlo non sono io, ma il Governo. Ne consegue una domanda: com'è possibi… - meb : Non condivido una parola di ciò che ha detto Lollobrigida ma questa vignetta del Fatto Quotidiano è disgustosa. È i… - robertosaviano : “Sostituzione etnica”: Presidente Giorgia #Meloni, non una parola da parte sua sulle oscenità del Ministro Lollobri… - MuredduGiovanni : RT @ChiaraLaPorta: Solidarietà al Ministro Lollobrigida che ieri è stato preso di mira dalla solita sinistra mistificatrice, che non accett… - gigioLuc : RT @SuperFiammetta: #Lollobrigida. Quando gli Antichi Romani inglobarono la civiltà Etrusca, il risultato fu una #sostituzioneetnica. Nativ… -