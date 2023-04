“Lo vogliono arrestare” Cristiano Ronaldo | notizia choc Si parla di “atti indecenti” E spunta il video

(Di giovedì 20 aprile 2023) Pessime notizie per, che rischia seriamente l’arresto alla luce di quanto successo nelle ultime ore. Probabilmente pensava di vivere mesi spensierati e contraddistinti solamente da successi sportivi, ma la sua avventura in Arabia Saudita si sta già improvvisamente complicando. E ora dal lato calcistico si potrebbe passare a quello giudiziario, con l’ex campione di Real Madrid e Juventus che potrebbe finire sotto processo stando a quanto starebbe emergendo. Inf, c’è chi sta per chiedere l’intervento del pubblico ministero affinchépaghi le conseguenze di un brutto gesto. E addirittura è stata invocata una decisione più che esemplare, dato che rischia di essere tratto in arresto secondo alcune anticipazioni fornite da un’avvocatessa della nazione araba, pronta a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hailpam : @Marco_DD_ @putino Sarebbe bene arrestare il tutto. Ma i megalomani non vogliono. Quindi, sarà scontro durissimo. - jumptarvo : aiuto vogliono arrestare ronaldo - espositoojenn : vogliono arrestare Ronaldo per una grattata, in quanto considerata un atto osceno in luogo pubblico. ma che ne sa l… - yn_alfred : @CastelliOliva @Wondercri1982 LA CAZZO DI SCIENZA SA SCOPRIRE DI COSA È MORTA UNA MUMMIA DI 5000 ANNI FA MA NON CHE… - infoitsport : Vogliono arrestare e deportare Ronaldo, in Arabia Saudita la mano sul 'pacco' è reato -

... per eseguire gli esami necessari affinché un paziente possa candidarsi al trapianto ci...della Malattia Renale Cronica verso la dialisi - conclude il presidente della FIR - si può: ...... 'Un altro straniero lo avrebbero arrestato' Cristiano Ronaldo's unveiling as Al Nassr player, in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 3rd of January 2023 Cristiano Ronaldo sarebbe da, e poi da ......si spostino soprattutto nelle ore più buie proprio perché sono animali schivi e che tutto... davvero: avrebbe finito per farsie basta.

Vogliono arrestare e deportare Ronaldo, in Arabia Saudita la mano sul 'pacco' è reato Virgilio

Cristiano Ronaldo è volato in Arabia Saudita per una nuova avventura della sua carriera: ora rischia anche il carcere ...Quando l’uomo forte di Tunisi, Kais Saied, ha ordinato l’arresto di Rachid Ghannouchi, ottuagenario leader degli islamisti moderati di Ennahda, non solo la Tunisia, ma tutto il Nord Africa hanno imboc ...