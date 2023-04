Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 184 punti base (Di giovedì 20 aprile 2023) Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha avviato la seduta sui mercati telematici a 184 punti base, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,32%. . 20 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Lotra Btp etedeschi a 10 anni ha avviato la seduta sui mercati telematici a 184, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,32%. . 20 ...

