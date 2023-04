“Lo hanno trovato così”. Musica sotto choc per il suicidio del cantante da 4 milioni di fan, aveva solo 25 anni: la notizia poco fa (FOTO) (Di giovedì 20 aprile 2023) Lutto nel mondo della Musica per la prematura scomparsa di una delle star più amate dai giovani. Il cantante è stato trovato morto all’età di 25 anni, ha annunciato la sua etichetta discografica. Secondo quanto riferito dai media, il 25enne è stato rinvenuto privo di vita nel suo appartamento e la causa del decesso sarebbe il suicidio. L’ipotesi più accreditata è che il cantante si sia tolto la vita ma la conferma non è ancora arrivata. “Sembra che si sia tolto la vita, ma l’autopsia è in fase di revisione per determinare la causa esatta della morte”, ha detto la polizia intervenuta sul luogo del ritrovamento del cadavere dopo la chiamata di soccorso da parte del manager del cantante. “Ha lasciato inaspettatamente il nostro mondo ed è diventato una stella nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Lutto nel mondo dellaper la prematura scomparsa di una delle star più amate dai giovani. Ilè statomorto all’età di 25, ha annunciato la sua etichetta discografica. Secondo quanto riferito dai media, il 25enne è stato rinvenuto privo di vita nel suo appartamento e la causa del decesso sarebbe il. L’ipotesi più accreditata è che ilsi sia tolto la vita ma la conferma non è ancora arrivata. “Sembra che si sia tolto la vita, ma l’autopsia è in fase di revisione per determinare la causa esatta della morte”, ha detto la polizia intervenuta sul luogo del ritrovamento del cadavere dopo la chiamata di soccorso da parte del manager del. “Ha lasciato inaspettatamente il nostro mondo ed è diventato una stella nel ...

