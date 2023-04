"Lo chiesi ai giudici". Artem Uss, parla il ministro Nordio: cos'è successo (Di giovedì 20 aprile 2023) Affondo contro l'Anm e i giudici di Milano che con "cinque righe" hanno deciso che Artem Uss "può usare il braccialetto elettronico ed essere scarcerato" perché "ha una casa e una moglie" e difesa dell'operato di Governo e Ministero della Giustizia che "è completamente estraneo all'iter processuale". È il giorno del Guardasigilli Carlo Nordio nell'informativa alla Camera dei deputati sul caso del 40enne russo, figlio di un oligarca vicino a Putin, evaso il 22 marzo dai domiciliari a Basiglio nel Milanese 24 ore dopo l'ok all'estradizione negli Stati Uniti, dove è accusato di frode, esportazione illegale, riciclaggio di denaro, violazione delle sanzioni occidentali sulle tecnologie militari dual use e contrabbando di milioni di barili di petrolio in Venezuela. Nordio ripercorre le tappe che hanno portato al 'caso' ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) Affondo contro l'Anm e idi Milano che con "cinque righe" hanno deciso cheUss "può usare il braccialetto elettronico ed essere scarcerato" perché "ha una casa e una moglie" e difesa dell'operato di Governo e Ministero della Giustizia che "è completamente estraneo all'iter processuale". È il giorno del Guardasigilli Carlonell'informativa alla Camera dei deputati sul caso del 40enne russo, figlio di un oligarca vicino a Putin, evaso il 22 marzo dai domiciliari a Basiglio nel Milanese 24 ore dopo l'ok all'estradizione negli Stati Uniti, dove è accusato di frode, esportazione illegale, riciclaggio di denaro, violazione delle sanzioni occidentali sulle tecnologie militari dual use e contrabbando di milioni di barili di petrolio in Venezuela.ripercorre le tappe che hanno portato al 'caso' ...

