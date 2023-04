Liverpool, ormai l'obiettivo per il centrocampo è chiaro (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Liverpool fa sul serio per Ryan Gravenberch. Come scrive FourFourTwo, i Reds avrebbero intenzione di puntare sul giovane centrocampista olandese... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilfa sul serio per Ryan Gravenberch. Come scrive FourFourTwo, i Reds avrebbero intenzione di puntare sul giovane centrocampista olandese...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Liverpool, ormai l'obiettivo per il centrocampo è chiaro: Il Liverpool fa sul serio per Ryan Gravenberch. Come scri… - messigeorgian0 : @fnsgnn Tutti a criticarlo per gli errori (inutili ormai) ad Empoli ma nessuno si ricorda 1) la parata su Salah vs… - TmnNapoli : @Pirichello Avete rotto il cazzo avete l'ossessione su napoli, l'anno fatto i tifosi del Liverpool contro il Real M… - _fabiogoz : RT @incognivalse: il Liverpool è la squadra potenzialmente più forte della premier ma ormai hanno la pancia piena - giovaafcim7 : RT @incognivalse: il Liverpool è la squadra potenzialmente più forte della premier ma ormai hanno la pancia piena -