LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Traæn e Mühlberger riprendono Pellizzari, si giocano la vittoria (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Il finale sarà in leggera salita, si va sulle primissime rampe dell’Alpe di Pampeago. 15.10 Mancano meno di nove chilometri al traguardo! 15.09 L’azzurrino rimane però in scia agli altri due compagni di fuga…. Rischio intanto per i primi tre, che si sono ritrovati una macchina sulla strada. 15.08 Ripreso dunque Pellizzari, di nuovo un terzetto in testa. 15.07 E infatti Torstein Traæn (Uno-X) e Gregor Mühlberger (Movistar) lo vanno a riprendere. 15.06 Discesa per Giulio Pellizzari, anche se le sue curve non sembrano così rotonde. Sembra tirare un po’ il freno. 15.05 Intanto in gruppo non si sono visto scossoni, con la Ineos-Grenadiers che ha concesso qualche secondo a Bizkarra e nulla più. 15.04 La pedalata del giovane portacolori della ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Il finale sarà in leggera salita, si va sulle primissime rampe dell’Alpe di Pampeago. 15.10 Mancano meno di nove chilometri al traguardo! 15.09 L’azzurrino rimane però in scia agli altri due compagni di fuga…. Rischio intanto per i primi tre, che si sono ritrovati una macchina sulla strada. 15.08 Ripreso dunque, di nuovo un terzetto in testa. 15.07 E infatti Torstein(Uno-X) e Gregor(Movistar) lo vanno a riprendere. 15.06 Discesa per Giulio, anche se le sue curve non sembrano così rotonde. Sembra tirare un po’ il freno. 15.05 Intanto in gruppo non si sono visto scossoni, con la Ineos-Grenadiers che ha concesso qualche secondo a Bizkarra e nulla più. 15.04 La pedalata del giovane portacolori della ...

