LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari prova a fare tutto da solo in salita (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Altri due chilometri di salita per Giulio Pellizzari (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), poi arriverà il tratto di discesa e di pianura fino al finale. 14.59 Spinge tanto Pellizzari! Ha una ventina di secondi di margine su Torstein Traæn (Uno-X) e su Gregor Mühlberger (Movistar). 14.58 Pellizzari vuole firmare una piccola impresa, poiché in caso di successo diventerebbe il vincitore più giovane della storia del Tour of the Alps. 14.57 Pellizzari ha ora 3'32" sul gruppo. 14.55 L'azzurro ha duecento metri di vantaggio sugli avversari, che per ora non rispondono. 14.53 E adesso Pellizzari prova anche ad andarsene da solo! Bravissimo! 14.52 ...

