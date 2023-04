LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Mühlberger vince in volata, Pellizzari terzo. Geoghegan Hart rimane leader (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 La top 10 della quarta tappa del Tour of the Alps: 1 Mühlberger Gregor Movistar Team 4:16:53 2 TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team 0:00 3 Pellizzari Giulio Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 0:00 4 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 0:40 5 DE BOD Stefan EF Education-EasyPost 0:40 6 RODRÍGUEZ Óscar Movistar Team 0:40 7 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 0:40 8 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 0:40 9 DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team 0:40 10 PEDRERO Antonio Movistar Team 0:40 15.23 La volata di Pellizzari non è stata irreprensibile, non sembrava conoscere l’ultimo chilometro avendo impostato un rapporto abbastanza lungo. Ma con questa prova si è mostrato al grande pubblico. 15.22 ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 La top 10 della quartadelof the: 1Gregor Movistar Team 4:16:53 2 TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team 0:00 3Giulio Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 0:00 4 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 0:40 5 DE BOD Stefan EF Education-EasyPost 0:40 6 RODRÍGUEZ Óscar Movistar Team 0:40 7 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 0:40 8 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 0:40 9 DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team 0:40 10 PEDRERO Antonio Movistar Team 0:40 15.23 Ladinon è stata irreprensibile, non sembrava conoscere l’ultimo chilometro avendo impostato un rapporto abbastanza lungo. Ma con questa prova si è mostrato al grande pubblico. 15.22 ...

