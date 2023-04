LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: i 14 fuggitivi si dirigono verso il Pramadiccio (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Mancano adesso 40 chilometri al traguardo. Aumenta il vantaggio di testa, ora a 4’45”. 14.18 Sempre la Ineos-Grenadiers di Tao Geoghegan Hart a lavorare in testa al gruppo. 14.15 Fra poco meno di 20 chilometri inizierà il Passo Pramadiccio, 9,7 chilometri al 6,1%. 14.12 Simon Carr, Stefan De Bod (EF Education-EasyPost), Gregor Mühlberger, Antonio Pedrero, Oscar Rodriguez, Sergio Samitier (Movistar), Patrick Konrad (Bora-hansgrohe), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Marco Frigo (Israel PremierTech), Giulio Pellizzari, Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Torstein Traæn (Uno-X), Damien Howson e Mark Donovan (Q36.5) hanno 4? di vantaggio sul plotone. 14.09 Srgnalati i ritiri di Niccolò Buratti (Bahrain-Victorious), Giovanni Carboni (Eolo-Kometa) e Guy Sagiv (Israel-Premier ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 Mancano adesso 40 chilometri al traguardo. Aumenta il vantaggio di testa, ora a 4’45”. 14.18 Sempre la Ineos-Grenadiers di Tao Geoghegan Hart a lavorare in testa al gruppo. 14.15 Fra poco meno di 20 chilometri inizierà il Passo, 9,7 chilometri al 6,1%. 14.12 Simon Carr, Stefan De Bod (EF Education-EasyPost), Gregor Mühlberger, Antonio Pedrero, Oscar Rodriguez, Sergio Samitier (Movistar), Patrick Konrad (Bora-hansgrohe), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Marco Frigo (Israel PremierTech), Giulio Pellizzari, Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Torstein Traæn (Uno-X), Damien Howson e Mark Donovan (Q36.5) hanno 4? di vantaggio sul plotone. 14.09 Srgnalati i ritiri di Niccolò Buratti (Bahrain-Victorious), Giovanni Carboni (Eolo-Kometa) e Guy Sagiv (Israel-Premier ...

