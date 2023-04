LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: altra lotta tra scalatori, Fortunato vuole provarci (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e penultima tappa del Tour of the Alps! Si parte da Rovereto per arrivare a Predazzo, per 152,9 chilometri che vedranno protagonisti ancora una volta protagonisti gli scalatori in gruppo visti gli oltre 3700 metri di disLIVEllo. Si comincerà subito a salire nei primissimi chilometri, scalando il Passo Sommo passando da Folgaria: parliamo di un prima categoria di 15,7 chilometri al 7,3% di pendenza media. Lunga discesa verso Civezzano e si passa sul Lago Santa Colomba, altra salita di 5,6 chilometri al 7,1% e punte al 15%. Poi si prende a salire piano piano dal chilometro 75. Si passa a Palù di Giovo, luogo che ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella quarta e penultimadelof the! Si parte da Rovereto per arrivare a Predazzo, per 152,9 chilometri che vedranno protagonisti ancora una volta protagonisti gliin gruppo visti gli oltre 3700 metri di disllo. Si comincerà subito a salire nei primissimi chilometri, scalando il Passo Sommo passando da Folgaria: parliamo di un prima categoria di 15,7 chilometri al 7,3% di pendenza media. Lunga discesa verso Civezzano e si passa sul Lago Santa Colomba,salita di 5,6 chilometri al 7,1% e punte al 15%. Poi si prende a salire piano piano dal chilometro 75. Si passa a Palù di Giovo, luogo che ha ...

