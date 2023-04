LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 80 km all’arrivo, i 14 fuggitivi hanno 4 minuti di vantaggio (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 Dopo due ore la media complessiva di gara è di 33,6 km/h. 13.18 Meno di 80 km al traguardo! 13.13 Il vantaggio degli uomini in fuga cresce ancora, mentre a Palù di Giovo mancano poco meno di 10 km. 13.08 Il gruppo insegue i fuggitivi a quasi 4 minuti. Plotone tirato dalla INEOS Grenadiers. 13.03 La carovana ha superato lo scollinamento del Lago di Santa Colomba: ora altra discesa e poi risalita verso Palù di Giovo. 12.58 Sono 90 i km al traguardo! 12.55 I fuggitivi proseguono, mentre il gruppo si sta organizzando per provare ad accorciare il gap. 12.50 La media di gara si è alzata a 34,2 km/h. 12.45 Meno di 100 km al traguardo! 12.40 Si va verso il Lago di Santa Colomba. 12.35 Riepiloghiamo i nomi dei 14 fuggitivi: Simon ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Dopo due ore la media complessiva di gara è di 33,6 km/h. 13.18 Meno di 80 km al traguardo! 13.13 Ildegli uomini in fuga cresce ancora, mentre a Palù di Giovo mancano poco meno di 10 km. 13.08 Il gruppo insegue ia quasi 4. Plotone tirato dalla INEOS Grenadiers. 13.03 La carovana ha superato lo scollinamento del Lago di Santa Colomba: ora altra discesa e poi risalita verso Palù di Giovo. 12.58 Sono 90 i km al traguardo! 12.55 Iproseguono, mentre il gruppo si sta organizzando per provare ad accorciare il gap. 12.50 La media di gara si è alzata a 34,2 km/h. 12.45 Meno di 100 km al traguardo! 12.40 Si va verso il Lago di Santa Colomba. 12.35 Riepiloghiamo i nomi dei 14: Simon ...

