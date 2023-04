LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km al traguardo! 14 uomini in avanscoperta, con 4 minuti di vantaggio (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Il vantaggio dei fuggitivi scende sotto i 4 minuti. 13.39 Sono meno di 70 i km all’arrivo! 13.34 Gregor Mühlberger è il primo corridore al traguardo volante. Attivissimi i fuggitivi in maglia Movistar. 13.30 Superato il traguardo volante di Palù di Giovo. 13.26 La corsa è arrivata a Palù di Giovo. 13.22 Dopo due ore la media complessiva di gara è di 33,6 km/h. 13.18 Meno di 80 km al traguardo! 13.13 Il vantaggio degli uomini in fuga cresce ancora, mentre a Palù di Giovo mancano poco meno di 10 km. 13.08 Il gruppo insegue i fuggitivi a quasi 4 minuti. Plotone tirato dalla INEOS Grenadiers. 13.03 La carovana ha superato lo scollinamento del Lago di Santa Colomba: ora altra discesa e poi risalita verso Palù ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Ildei fuggitivi scende sotto i 4. 13.39 Sono meno di 70 i km all’arrivo! 13.34 Gregor Mühlberger è il primo corridore al traguardo volante. Attivissimi i fuggitivi in maglia Movistar. 13.30 Superato il traguardo volante di Palù di Giovo. 13.26 La corsa è arrivata a Palù di Giovo. 13.22 Dopo due ore la media complessiva di gara è di 33,6 km/h. 13.18 Meno di 80 km al13.13 Ildegliin fuga cresce ancora, mentre a Palù di Giovo mancano poco meno di 10 km. 13.08 Il gruppo insegue i fuggitivi a quasi 4. Plotone tirato dalla INEOS Grenadiers. 13.03 La carovana ha superato lo scollinamento del Lago di Santa Colomba: ora altra discesa e poi risalita verso Palù ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sehmagazine : ?? Mammadimerda: “Uno Spettacolo Esecrabile al Sole - Live Tour” per la prima volta in #Sardegna. Sarah Malnerich e… - selvaggio_gatto : RT @dodibatt: Anche il TG5 è con noi! È stato bello ricordare Stefano e Valerio che sono e saranno sempre parte dei POOH. Ci vediamo ai LIV… - fullsongit : MIKA torna live in Italia: le date - alex_liccardo : Nuove date per il tour estivo dei Pet Shop Boys: si partirà da Roma il 13 giugno 2023 #petshopboys #roma #live… - willbestrong : Ma @taylorswift13 quando decide di invitare Bon Iver al suo tour? Abbiamo bisogno di sentire in live Exile e Evermore. -