LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 100 km all’arrivo, 14 fuggitivi. Sono 2 i minuti di vantaggio (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 Si va verso il Lago di Santa Colomba. 12.35 Riepiloghiamo i nomi dei 14 fuggitivi: Simon Carr, Stefan De Bod (EF Education-EasyPost), Gregor Mühlberger, Antonio Pedrero, Oscar Rodriguez, Sergio Samitier (Movistar), Patrick Konrad (Bora-hansgrohe), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Marco Frigo (Israel PremierTech), Giulio Pellizzari, Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Torstein Traæn (Uno-X), Damien Howson e Mark Donovan (Q36.5). 12.30 In corsa si prosegue a pedalare fortissimo. 12.25 Meno di 110 km al traguardo! 12.20 I 14 fuggitivi al momento hanno più di due minuti di vantaggio. 12.15 C’è un po’ di pioggia sul percorso, mentre i ciclisti si trovano in discesa verso il Lago di Caldonazzo. 12.10 Prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Si va verso il Lago di Santa Colomba. 12.35 Riepiloghiamo i nomi dei 14: Simon Carr, Stefan De Bod (EF Education-EasyPost), Gregor Mühlberger, Antonio Pedrero, Oscar Rodriguez, Sergio Samitier (Movistar), Patrick Konrad (Bora-hansgrohe), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Marco Frigo (Israel PremierTech), Giulio Pellizzari, Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Torstein Traæn (Uno-X), Damien Howson e Mark Donovan (Q36.5). 12.30 In corsa si prosegue a pedalare fortissimo. 12.25 Meno di 110 km al traguardo! 12.20 I 14al momento hanno più di duedi. 12.15 C’è un po’ di pia sul percorso, mentre i ciclisti si trovano in discesa verso il Lago di Caldonazzo. 12.10 Prima ...

