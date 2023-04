LIVE Sporting Lisbona-Juventus, 1-1 Europa League calcio 2023 in DIRETTA: spingono ora i bianconeri alla ricerca del gol (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ROMA-FEYENOORD DALLE 21.00 63? Errore in fase di impostazione per Danilo, che regala agli avversari una rimessa laterale in fase offensiva. 62? Ottimo inserimento di Miretti, che con una magia salta l’uomo e serve Vlahovic, che però viene chiuso dai difensori avversari. 61? Cross in mezzo di Morita respinto da Danilo. Il pallone poi termina sui piedi di Nuno Santos che tenta un tiro cross verso il centro dell’area, ma colpisce male e spedisce la palla sul fondo. 60? Controllo con un braccio da parte di Chiesa. Si ripartirà con una punizione nella propria metà campo per lo Sporting Lisbona 59? Si abbassa molto Di Maria, il quale viene a prendersi il pallone nei pressi della propria area di rigore, subendo ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ROMA-FEYENOORD DALLE 21.00 63? Errore in fase di impostazione per Danilo, che regala agli avversari una rimessa laterale in fase offensiva. 62? Ottimo inserimento di Miretti, che con una magia salta l’uomo e serve Vlahovic, che però viene chiuso dai difensori avversari. 61? Cross in mezzo di Morita respinto da Danilo. Il pallone poi termina sui piedi di Nuno Santos che tenta un tiro cross verso il centro dell’area, ma colpisce male e spedisce la psul fondo. 60? Controllo con un braccio da parte di Chiesa. Si ripartirà con una punizione nella propria metà campo per lo59? Si abbassa molto Di Maria, il quale viene a prendersi il pallone nei pressi della propria area di rigore, subendo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kenzie1183495 : ??Live Stream #RomaFeyenoord #ASRoma #MUFC #UEL #SPCJUV ??AS Roma vs Feyenoord Rotterdam ??Live>>… - Kenzie1183495 : ??Live Stream #RomaFeyenoord #ASRoma #MUFC #UEL #SPCJUV ??AS Roma vs Feyenoord Rotterdam ??Live>>… - Kenzie1183495 : ??Live Stream #RomaFeyenoord #ASRoma #MUFC #UEL #SPCJUV ??AS Roma vs Feyenoord Rotterdam ??Live>>… - Kenzie1183495 : ??Live Stream #RomaFeyenoord #ASRoma #MUFC #UEL #SPCJUV ??AS Roma vs Feyenoord Rotterdam ??Live>>… - Kenzie1183495 : ??Live Stream #RomaFeyenoord #ASRoma #MUFC #UEL #SPCJUV ??AS Roma vs Feyenoord Rotterdam ??Live>>… -