LIVE Sporting Lisbona-Juventus | 1-1 Europa League calcio 2023 in DIRETTA | iniziata la ripresa I bianconeri sono avanti di una rete nel totale

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ROMA-FEYENOORD DALLE 21.00 46? Iniziato il secondo tempo. 22.04 Rientrano ora in campo le due formazioni. Si riparte sul punteggio di 1-1 di questa partita, che però vede ladi unanel punteggio complessivo. 22.02 L’unico ammonito dell’incontro è il numero 15 delloUguarte, per un fallo su Chiesa. Il direttore di gara, il francese Letexier, ha adottato fino ad ora un metro arbitrale abbastanza permissivo, senza però mai perdere di mano il controllo della partita. 21.59 Un solo tiro in porta per entrambe le formazioni in questo primo tempo. I portoghesi hanno tirato 3 volte in più rispetto agli avversari, senza però riuscire a trovare lo ...