LIVE Sporting Lisbona-Juventus | 0-0 Europa League calcio 2023 in DIRETTA | iniziata la gara di ritorno Si riparte dal punteggio di 1-0

(Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ROMA-FEYENOORD DALLE 21.00 2? Cross in mezzo sulla fascia sinistra per lo, ma al centro dell’area arriva prima di tutti Alex Sandro che accomoda la palla per Szczesny. 1? Pressa alta la, con Di Maria che si fa pericoloso in aria di rigore. La conclusione dell’argentino è però ribattuta dal difensore avversario. 1?! Perde subito palla la, con un tentativo vano dinza dello, partito subito fortissimo. 21.00 Ild’inizio dell’incontro spetterà alla. 20.59 Completate le foto di rito. Le due formazioni prendono posto in campo mentre i due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Toonpur2Tv : LIVE STREAM ONLINE #SCPJUV #UEL #Sporting #Juventus Sporting vs Juventus - BianconeraNews : #SportingJuventus comincia: buon divertimento! ?? #ForzaJuventus #FinoAllaFineForzaJuventus #EuropaLeague - Toonpur2Tv : LIVE STREAM ONLINE #SCPJUV #UEL #Sporting #Juventus Sporting vs Juventus - Tiarossi2 : RT @UEFAcom_it: FISCHIO D'INIZIO! Si parte! La Juventus sfida lo Sporting! Segui la sfida LIVE su - UEFAcom_it : FISCHIO D'INIZIO! Si parte! La Juventus sfida lo Sporting! Segui la sfida LIVE su -

Poznan - Fiorentina 1 - 4 Le formazioni ufficiali di- Juventus (alle 21)(3 - 4 - 3): Adan; Diomande, Inacio, Coates; Esgaio, Ugarte, Morita, Santos; Trincao, Edwards, ...Commenta per primo Non solo Roma e Juventus , in campo questa sera il ritorno di tutti i quarti di finale di Europa League, tra cui le due partite delle italiane contro Feyenoord e, decisive per l'accesso alla semifinale. Alle 21 tocca al Manchester United di Erik Ten Hag , in lotta per la Champions in Premier, che affronta allo stadio Sanchez Pizjuan il Siviglia di ...I bianconeri hanno sfidato tre volte loin competizioni europee, cioè nella fase a gironi della Champions League 2017/18 e nella gara di andata, con due vittorie e un pari. DOPO LA PARTITA ...

Sporting-Juventus 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

1' - SI COMINCIA! La sfida tra Sporting e Juventus è iniziata: primo pallone gestito dai bianconeri. 20.58 - Anche oggi Danilo è il capitano bianconero. 20.56 - Le due squadre stanno facendo il loro i ...20.56 - Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo: ora è il momento di ascoltare l'inno dell'Europa League. 20.51 - Mancano pochi minuti per l'entrata in campo delle due squadre. E' orma ...