LIVE Sporting-Juventus | le formazioni ufficiali | Vlahovic con Chiesa-Di Maria | Alex Sandro e Miretti dal 1'

(Di giovedì 20 aprile 2023) Obiettivo semifinale. La giornata campale della, dopo la sentenza in merito alla restituzione dei 15 punti di penalizzazione per il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #SportingJuventus LIVE alle 21, le formazioni ufficiali #EuropaLeague - MessaggeroSport : Diretta Sporting-Juventus, Allegri a caccia della semifinale (dopo l'1-0 di Torino) - ilmessaggeroit : Diretta Sporting-Juventus, Allegri a caccia della semifinale (dopo l'1-0 di Torino) - BianconeraNews : #Allegri dà fiducia a #Chiesa ed esclude #Kostic: le formazioni di #SportingJuventus. - ilbianconerocom : Sporting Lisbona-Juventus LIVE: ecco il tridente, gioca Miretti. Le FORMAZIONI UFFICIALI -

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito Le formazioni ufficiali di- Juventus(3 - 4 - 3): Adan; Diomande, Coates, Inacio; Esgaio,...Poznan - Fiorentina 1 - 4 Le probabili formazioni di- Juventus (alle 21)(3 - 4 - 3): Adan; St. Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Goncalves, Morita, Santos; Trincao, Chermiti, ...All'Alvalade, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Alvalade,e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa ...

LIVE Sporting Lisbona-Juventus, Europa League calcio 2023 in DIRETTA: i bianconeri difendono l'1-0 dell'andata OA Sport

Europa League 2022/2023. Le ultime notizie sulla partita Sporting Lisbona-Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Dopo il successo per 1-0 allo Stadium, la Juventus è chiamata a un'altra grande partita all'Alvalade contro lo Sporting Lisbona. Allegri ma nda in campo dal 1' Chiesa e Miretti. Di Maria alle spalle d ...