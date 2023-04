LIVE Sporting-Juventus 1-1 al 45' | girata di Rabiot e rigore di Edwards

(Di giovedì 20 aprile 2023) Obiettivo semifinale. La giornata campale della, dopo la sentenza in merito alla restituzione dei 15 punti di penalizzazione per il...

Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più discussi del match, con la moviola di Calciomercato.com: 18' - RIGORE PER LO! L'arbitro fischia il penalty per il fallo di Rabiot su Ugarte, ...In campo Roma - Feyenoord 0 - 0 DIRETTA e- Juventus 1 - 1 DIRETTALISBONA - Juventus 1 - 1 ak 20'! Rete di Edwards. Rigore calciato centrale, con Szczesny che si tuffa sulla sinistra.Lisbona - JUVENTUS 0 - 1 al 9'! Rete di Rabiot. Passa la ...All'Alvalade, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Alvalade,e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League ...

Sporting Lisbona-Juventus 1-1: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ROMA-FEYENOORD DALLE 21.00 19.51 Definite le formazioni ufficiali: Sporting Lisbona (3-4-3): Adan, Coates, Diomande, Inacio, Esgaio, Ugarte ...21.50 - FINE PRIMO TEMPO: è 1-1 tra Sporting e Juventus. Bianconeri subito in vantaggio dopo 9 minuti grazie a Rabiot ma ripresi al 25' dal rigore di Edwards. SPORTING-JUVENTUS 1-1. 45'+3' - L'arbitro ...