LIVE Sporting-Juventus 0-1 | la sblocca Rabiot in girata!

(Di giovedì 20 aprile 2023) Obiettivo semifinale. La giornata campale della, dopo la sentenza in merito alla restituzione dei 15 punti di penalizzazione per il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieB123 : Sporting-Juve: c’è Chiesa con Di Maria e Vlahovic. Diretta 0-0 Roma-Feyenoord Live 0-0 - Toonpur2Tv : LIVE STREAM ONLINE #SCPJUV #UEL #Sporting #Juventus Sporting vs Juventus - BianconeraNews : #SportingJuventus comincia: buon divertimento! ?? #ForzaJuventus #FinoAllaFineForzaJuventus #EuropaLeague - Toonpur2Tv : LIVE STREAM ONLINE #SCPJUV #UEL #Sporting #Juventus Sporting vs Juventus - Tiarossi2 : RT @UEFAcom_it: FISCHIO D'INIZIO! Si parte! La Juventus sfida lo Sporting! Segui la sfida LIVE su -

Allenamento di rifinitura per la Juventus ieri per il ritorno dei quarti di finale di Europa League a Lisbona contro lo, con i bianconeri che partiranno con un gol di vantaggio dopo l'1 - 0 ...Il tabellino di- Juventus 0 - 0 ((3 - 4 - 3): Adan; Diomande, Inacio, Coates; Esgaio, Ugarte, Morita, Santos; Trincao, Edwards, Gonçalves. All. Amorim JUVENTUS (3 - 5 - 2): ...All'Alvalade, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Alvalade,e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League ...

Sporting-Juventus 0-1, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

6' - Sul corner arriva il colpo di testa di Gonçalves, assolutamente innocuo per Szczesny: palla alta sopra la traversa. 5' - Nuno Santos prova a saltare Danilo ma non ci riesce. Lo Sporting però guad ...20.56 - Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo: ora è il momento di ascoltare l'inno dell'Europa League. 20.51 - Mancano pochi minuti per l'entrata in campo delle due squadre. E' orma ...