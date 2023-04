LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: torna Nino Pizzolato pensando a Parigi 2024 (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca Imperio – Cronaca Massidda – Cronaca Magistris – Cronaca Zanni – Cronaca Miserendino – Come vedere la gara di Pizzolato in tv/streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gruppo A della categoria maschile -89 kg ai Campionati Europei di Sollevamento pesi 2023, in corso di svolgimento a Yerevan (in Armenia) fino a domenica 23 aprile e valevoli come tappa del percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi Parigi 2024. Sulla pedana armena, AntoNino Pizzolato, argento olimpico di Tokyo 2021, vuole confermarsi ai vertici della 81 kg, dove domina da tre stagioni. ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca Imperio – Cronaca Massidda – Cronaca Magistris – Cronaca Zanni – Cronaca Miserendino – Come vedere la gara diin tv/streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti allatestuale del gruppo A della categoria maschile -89 kg ai Campionatidi, in corso di svolgimento a Yerevan (in Armenia) fino a domenica 23 aprile e valevoli come tappa del percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi. Sulla pedana armena, Anto, argento olimpico di Tokyo 2021, vuole confermarsi ai vertici della 81 kg, dove domina da tre stagioni. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: Giulia Miserendino per le medaglie e il ranking olimpico - OA Spor… - PressReview99 : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: Giulia Miserendino per le medaglie e il ranking olimpico - OA Spor… - infoitsport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA -