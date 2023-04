LIVE Sinner-Nishioka, 6-1, 4-6, 6-3 ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: problema fisico, cosa si è fatto l’azzurro (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Sinner cosa E’ SUCCESSO A JANNIK Sinner E PERCHE’ PREOCCUPA: C’E’ UN problema MUSCOLARE? IL TABELLONE DI JANNIK Sinner A Barcellona LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NORRIE (3° MATCH DALLE 11.00) 13.32 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Nishioka, con la vittoria dell’italiano per 6-1, 4-6, 6-3. l’azzurro preoccupa per un dolore alla coscia sinistra accusato nel corso del match. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire l’incontro insieme a noi, e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito: buon proseguimento di giornata. 13.30 Vedremo ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIE’ SUCCESSO A JANNIKE PERCHE’ PREOCCUPA: C’E’ UNMUSCOLARE? IL TABELLONE DI JANNIKLADI MUSETTI-NORRIE (3° MATCH DALLE 11.00) 13.32 Termina qui latestuale di, con la vittoria dell’italiano per 6-1, 4-6, 6-3.preoccupa per un dolore alla coscia sinistra accusato nel corso del match. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire l’incontro insieme a noi, e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito: buon proseguimento di giornata. 13.30 Vedremo ...

