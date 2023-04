LIVE Sinner-Nishioka, 6-1, 4-6, 1-2 ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: l’italiano annulla una palla break in apertura di terzo set (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NORRIE (3° MATCH DALLE 11.00) Il giapponese sembra aver capito il momento di difficoltà fisica dell’avversario, mettendolo costantemente sotto pressione da fondo campo, variando molto la traiettoria della palla. 2-1 Gioco Nishioka: il giapponese mette sotto pressione l’avversario, chiudendo con una buona volee. Ad-40 Alza molto la traiettoria Nishioka verso il rovescio di Sinner, con la palla che termina in rete. 40-40 Risposta fulminea di Sinner con il rovescio tra le stringhe delle scarpe dell’avversario. 40-30 Colpisce male da fondo campo l’italiano, con la palla che termina lunga. 30-30 Spinge in uscita dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-NORRIE (3° MATCH DALLE 11.00) Il giapponese sembra aver capito il momento di difficoltà fisica dell’avversario, mettendolo costantemente sotto pressione da fondo campo, variando molto la traiettoria della. 2-1 Gioco: il giapponese mette sotto pressione l’avversario, chiudendo con una buona volee. Ad-40 Alza molto la traiettoriaverso il rovescio di, con lache termina in rete. 40-40 Risposta fulminea dicon il rovescio tra le stringhe delle scarpe dell’avversario. 40-30 Colpisce male da fondo campo, con lache termina lunga. 30-30 Spinge in uscita dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TODINIR : RT @sportface2016: Tutto pronto per #Sinner vs #Nishioka: segui il LIVE del match valevole per gli ottavi di finale #ATPBarcelona https://… - sportface2016 : Tutto pronto per #Sinner vs #Nishioka: segui il LIVE del match valevole per gli ottavi di finale #ATPBarcelona - OA_Sport : LIVE Sinner-Nishioka, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: alle 11 il via dell’incontro - - musettina : RT @federtennis: Gli azzurri in campo oggi: ???? ??Barcellona (live su @SuperTennisTv ) ? 11:00 Sinner ?? Nishioka ? 14:00 Musetti ?? Norrie… - federtennis : Gli azzurri in campo oggi: ???? ??Barcellona (live su @SuperTennisTv ) ? 11:00 Sinner ?? Nishioka ? 14:00 Musetti ?? N… -