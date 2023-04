LIVE – Sinner-Nishioka 6-1 4-6 0-1, terzo turno Atp Barcellona 2023: RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 20 aprile 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Nishioka, incontro valevole per il terzo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Jannik cerca quello che sarebbe il settimo quarto di finale di questo magnifico inizio di stagione che lo vede attualmente alla posizione numero tre della classifica race che ci porterà poi alle Finals di Torino. Per l’altoatesino un esordio facile contro l’argentino Diego Schwartzman, così come Nishioka ha disposto abbastanza nettamente di un altro ormai veterano del circuito quale David Goffin. Lo stato di forma eccezionale di Jannik lo pone obbligatoriamente come favorito di questo incontro. Il match aprirà il programma alle ore 11:00 sul campo centrale del tennis club di ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildell’ATP 500 di, in programma dal 17 al 23 aprile. Jannik cerca quello che sarebbe il settimo quarto di finale di questo magnifico inizio di stagione che lo vede attualmente alla posizione numero tre della classifica race che ci porterà poi alle Finals di Torino. Per l’altoatesino un esordio facile contro l’argentino Diego Schwartzman, così comeha disposto abbastanza nettamente di un altro ormai veterano del circuito quale David Goffin. Lo stato di forma eccezionale di Jannik lo pone obbligatoriamente come favorito di questo incontro. Il match aprirà il programma alle ore 11:00 sul campo centrale del tennis club di ...

