LIVE Sinner-Nishioka, 0-0 ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: inizia l’incontro con l’azzurro al servizio (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NORRIE (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Spinge con il rovescio l’italiano verso il dritto di Nishioka, che non riesce a controllare la palla, steccandola. 15-0 Buona seconda ad uscire per Sinner, su cui termina larga la risposta del giapponese. PRIMO SET 11.10 Terminato il riscaldamento! Tutto pronto per l’inizio del match con Sinner al servizio. 11.07 Il giudice di sedia dell’incontro è Nacho Forcadell. Nishioka ha vinto il sorteggio ed ha scelto di rispondere. Il match inizierà quindi con Jannik Sinner al servizio. 11.05 I due giocatori iniziano in questo momento i 5 minuti di riscaldamento ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-NORRIE (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Spinge con il rovescio l’italiano verso il dritto di, che non riesce a controllare la palla, steccandola. 15-0 Buona seconda ad uscire per, su cui termina larga la risposta del giapponese. PRIMO SET 11.10 Terminato il riscaldamento! Tutto pronto per l’inizio del match conal. 11.07 Il giudice di sedia delè Nacho Forcadell.ha vinto il sorteggio ed ha scelto di rispondere. Il match inizierà quindi con Jannikal. 11.05 I due giocatorino in questo momento i 5 minuti di riscaldamento ...

