LIVE Roma-Feyenoord | Europa League calcio 2023 in DIRETTA | serve la rimonta dopo lo 0-1 in Olanda

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladiuna grande. Laè chiamata a compiere un’altra impresa europea.la sconfitta per 1-0 sul campo del, i giallorossi sono tenuti a rovesciare il risultato, vincendo con un margine di due gol per avanzare alle semifinali dell’. Capovolgere la situazione non è una prodezza sconosciuta per la squadra di Mourinho, che in questa stessa competizione ha sconfitto il Salisburgo 2-0 in casa,aver perso la partita di andata in Austria ai sedicesimi ...