LIVE Roma-Feyenoord 3-1 | Europa League calcio 2023 in DIRETTA | El Shaarawy sigla il tris!

(Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SPORTING LISBONA-JUVENTUS DALLE 21.00 112? Fuori Wieffer e Hartman, dentro Dilrosun e Lopez nel. 111? Fuori El, dentro Kumbulla per la. 110? Inizia il secondo tempo supplementare. 109? Finisce il primo tempo supplementare. 107? Abraham spreca la quarta rete! 105? Possesso palla della. 103? Dybala anticipato in contropiede. 101? Goooooooooooooooool, El, azione strepitosa di Abraham che trova tutto solo l’esterno offensivo che mette in rete,3-1. 99? Paixao dalla distanza manda alto il pallone. 97? ABRAHAM prende il palo di testa!!! 95? Gimenez spara alto da pochi passi. 93? Fuori Szymanski, ...

La cronaca Laai supplementari- Feyenoord 2 - 1 all'89'! Rete di Dybala. Pellegrini addomestica in area per Dybala che fa perno su Trauner e in caduta di sinistro non lascia scampo a ...Il tabellino di- Feyenoord 2 - 1 () 60' Spinazzola (R), 80' Paixão (F), 89' Dybala (R)(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, ...Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2022/2023 trae Feyenoord sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...

Roma-Feyenoord 3-1, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

I quarti di Europa League hanno avuto risvolti negativi sulla Roma per quanto riguarda gli infortuni: all’andata Dybala e Abraham, al ritorno Wijnaldum. Brutte notizie per la Roma che durante il primo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Roma-Feyenoord, Europa League, serve una grande rimonta. La Roma è chiamata a compiere un’altra ...