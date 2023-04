Live Roma-Feyenoord 0-0: inizia il match (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma – Ritorno dei quarti di finale di Europa League per la Roma, chiamata con la spinta del suo pubblico a rimontare la sconfitta per 1-0 patita in Olanda per conquistare il pass per la semifinale. Tutti a disposizione di Mourinho, compreso Dybala, il quale proprio contro il Feyenoord aveva patito un piccolo fastidio muscolare. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Belotti.A disp.: Svilar, Boer, Ibanez, Kumbulla, Celik, Camara, Bove, Volpato, El Shaarawy, Dybala, Abraham, Tahirovic.All.: José Mourinho. Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Hancko, Trauner, Hartman; Szymanski, Wieffer, Kokcu; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.A disp.: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Rasmussen, Pereira, Dilrosun, Paixao, Lopez, Taabouni, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023)– Ritorno dei quarti di finale di Europa League per la, chiamata con la spinta del suo pubblico a rimontare la sconfitta per 1-0 patita in Olanda per conquistare il pass per la semifinale. Tutti a disposizione di Mourinho, compreso Dybala, il quale proprio contro ilaveva patito un piccolo fastidio muscolare.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Belotti.A disp.: Svilar, Boer, Ibanez, Kumbulla, Celik, Camara, Bove, Volpato, El Shaarawy, Dybala, Abraham, Tahirovic.All.: José Mourinho.(4-3-3): Bijlow; Geertruida, Hancko, Trauner, Hartman; Szymanski, Wieffer, Kokcu; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.A disp.: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Rasmussen, Pereira, Dilrosun, Paixao, Lopez, Taabouni, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - santegidionews : 'La grande occasione. Viaggio nell'Europa che non ha paura' di @MarioMarazziti. Presentazione Sabato 22 aprile h.17… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - forzaroma : 13' - Brivido enorme per la Roma: cross ancora una volta dalla destra, poi il tiro a botta sicura e Rui Patricio mi… - serieB123 : Sporting-Juve: c’è Chiesa con Di Maria e Vlahovic. Diretta 0-0 Roma-Feyenoord Live 0-0 -