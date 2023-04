LIVE Roma-Feyenoord 0-0, Europa League calcio 2023 in DIRETTA: si parte! (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SPORTING LISBONA-JUVENTUS DALLE 21.00 3? Subito pressione alta della Roma. 1? Inizia la partita! 20.55 Ingresso in campo dei giocatori. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Anche Abraham parte dalla panchina, insieme a Dybala ci sarà materiale per il secondo tempo. 20.40 Il Feyenoord potrebbe ottenere la semifinale in due annate di fila in competizioni europee per la prima volta del club. 20.35 La Roma potrebbe arrivare alla settima semifinale nella sua storia in competizioni europee e la terza semifinale nelle ultime tre annate a LIVEllo europeo, dopo quella contro il forte Manchester United di Europa League e quella contro il ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SPORTING LISBONA-JUVENTUS DALLE 21.00 3? Subito pressione alta della. 1? Inizia la partita! 20.55 Ingresso in campo dei giocatori. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Anche Abraham parte dalla panchina, insieme a Dybala ci sarà materiale per il secondo tempo. 20.40 Ilpotrebbe ottenere la semifinale in due annate di fila in competizioni europee per la prima volta del club. 20.35 Lapotrebbe arrivare alla settima semifinale nella sua storia in competizioni europee e la terza semifinale nelle ultime tre annate allo europeo, dopo quella contro il forte Manchester United die quella contro il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante in vista di Roma-Feyenoord - santegidionews : 'La grande occasione. Viaggio nell'Europa che non ha paura' di @MarioMarazziti. Presentazione Sabato 22 aprile h.17… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - siamo_la_Roma : ?? SI PARTE! ?? FORZA ROMA! ?? La cronaca LIVE #UEL #RomaFeyenoord #ASRoma - UEFAcom_it : FISCHIO D'INIZIO! Si parte! La Roma sfida il Feyenoord! Segui la sfida LIVE su -