LIVE Roma-Feyenoord 0-0 | Europa League calcio 2023 in DIRETTA | Belotti guida la rimonta giallorossa!

(Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SPORTING LISBONA-JUVENTUS DALLE 21.00 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Anche Abraham parte dalla panchina, insieme a Dybala ci sarà materiale per il secondo tempo. 20.40 Ilpotrebbe ottenere la semifinale in due annate di fila in competizioni europee per la prima volta del club. 20.35 Lapotrebbe arrivare alla settima semifinale nella sua storia in competizioni europee e la terza semifinale nelle ultime tre annate allo europeo, dopo quella contro il forte Manchester United die quella contro il Leicester l’anno scorso di Conference. 20.30 Le ultime tre volte che i giallorossi hanno ...