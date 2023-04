LIVE Musetti-Norrie, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: inizia l’incontro (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HISHIOKA DALLE 11.00 PRIMO SET 14:04 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all’incontro con il britannico al servizio. 14:02 Entrano in campo Lorenzo Musetti e Cameron Norrie. Il pubblico torna a riempire gli spalti della Pista Andres Gimeno. Ci avviciniamo dunque all’inizio del match. 13:58 Il vincente del match troverà ai quarti Jannik Sinner. C’è dunque la possibilità di un nuovo derby tra le giovani stelle del tennis italiano ad una settimana di distanza da Montecarlo. 13:54 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra i due. Ricordiamo che Norrie è stato tra i migliori nella campagna sulla terra rossa sudamericana, chiudendo ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HISHIOKA DALLE 11.00 PRIMO SET 14:04 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via alcon il britannico al servizio. 14:02 Entrano in campo Lorenzoe Cameron. Il pubblico torna a riempire gli spalti della Pista Andres Gimeno. Ci avviciniamo dunque all’inizio del match. 13:58 Il vincente del match troverà ai quarti Jannik Sinner. C’è dunque la possibilità di un nuovo derby tra le giovani stelle del tennis italiano ad una settimana di distanza da Montecarlo. 13:54 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra i due. Ricordiamo cheè stato tra i migliori nella campagna sulla terra rossa sudamericana, chiudendo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... isabella_curti : Evvaiii campione?????????? - zazoomblog : LIVE Musetti-Norrie ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: si ritira Dimitrov. L’azzurro in campo dopo Davidovich-Ruusuvuo… - OA_Sport : LIVE Sinner-Nishioka, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: alle 11 il via dell’incontro - - musettina : RT @federtennis: Gli azzurri in campo oggi: ???? ??Barcellona (live su @SuperTennisTv ) ? 11:00 Sinner ?? Nishioka ? 14:00 Musetti ?? Norrie… - federtennis : Gli azzurri in campo oggi: ???? ??Barcellona (live su @SuperTennisTv ) ? 11:00 Sinner ?? Nishioka ? 14:00 Musetti ?? N… -