LIVE Musetti-Norrie, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: comincia Davidovich-Ruusuvuori, a seguire tocca all’azzurro (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HISHIOKA DALLE 11.00 12.20 È cominciato solo adesso il match tra Alejandro Davidovich Fokina ed Emil Ruusuvuori sulla Pista Andres Gimeno. Al termine di questo incontro, scenderà in campo Lorenzo Musetti per il suo ottavo di finale contro il n.13 ATP Cameron Norrie. 11.32 Novità importanti sul possibile orario d’inizio della sfida, dato che Grigor Dimitrov si è ritirato ancor prima di scendere in campo contro Alex De Minaur. A questo punto il programma della Pista Andres Gimeno verrà inaugurato da Alejandro Davidovich Fokina-Emil Ruusuvuori e a seguire toccherà a Musetti contro il britannico ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HISHIOKA DALLE 11.00 12.20 Èto solo adesso il match tra AlejandroFokina ed Emilsulla Pista Andres Gimeno. Al termine di questo incontro, scenderà in campo Lorenzoper il suo ottavo di finale contro il n.13 ATP Cameron. 11.32 Novità importanti sul possibile orario d’inizio della sfida, dato che Grigor Dimitrov si è ritirato ancor prima di scendere in campo contro Alex De Minaur. A questo punto il programma della Pista Andres Gimeno verrà inaugurato da AlejandroFokina-Emile atoccherà acontro il britannico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Musetti-Norrie ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: si ritira Dimitrov. L’azzurro in campo dopo Davidovich-Ruusuvuo… - OA_Sport : LIVE Sinner-Nishioka, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: alle 11 il via dell’incontro - - musettina : RT @federtennis: Gli azzurri in campo oggi: ???? ??Barcellona (live su @SuperTennisTv ) ? 11:00 Sinner ?? Nishioka ? 14:00 Musetti ?? Norrie… - federtennis : Gli azzurri in campo oggi: ???? ??Barcellona (live su @SuperTennisTv ) ? 11:00 Sinner ?? Nishioka ? 14:00 Musetti ?? N… - infoitsport : LIVE Musetti-Norrie, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: si sfidano il n.13 -