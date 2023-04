LIVE Musetti-Norrie 3-6 6-4, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: Lorenzo forza il match al terzo set (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NISHIOKA DALLE 11.00 terzo SET 6-4 SECONDO SET Musetti! Passaggio a vuoto improvviso di Norrie, che manda out un altro dritto. Si va al terzo set! 15-40 DUE SET POINT Musetti. Perde il controllo del dritto Norrie. 15-30 Passante di dritto giocato praticamente dagli spogliatoi di Musetti che trafigge l’avversario. 15-15 Palla corta di rovescio stavolta deliziosa di Norrie. 0-15 Scambio ricco di tensione chiuso dall’errore con il dritto a sventaglio del tennista di Johannesburg. 5-4 Game Musetti. Si ferma sul nastro il rovescio di Norrie, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-NISHIOKA DALLE 11.00SET 6-4 SECONDO SET! Passaggio a vuoto improvviso di, che manda out un altro dritto. Si va alset! 15-40 DUE SET POINT. Perde il controllo del dritto. 15-30 Passante di dritto giocato praticamente dagli spogliatoi diche trafigge l’avversario. 15-15 Palla corta di rovescio stavolta deliziosa di. 0-15 Scambio ricco di tensione chiuso dall’errore con il dritto a sventaglio del tennista di Johannesburg. 5-4 Game. Si ferma sul nastro il rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... samuelkath79141 : Cameron Norrie vs Lorenzo Musetti Live Telecast | Banc Saba-dell Open| Tennis [Video] ?????? -… - SCRIGNOMAGICO : #Tennis #Barcellona Musetti adesso in diretta, ottavi di finale. - isabella_curti : Evvaiii campione?????????? - zazoomblog : LIVE Musetti-Norrie ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: si ritira Dimitrov. L’azzurro in campo dopo Davidovich-Ruusuvuo… - OA_Sport : LIVE Sinner-Nishioka, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: alle 11 il via dell’incontro - -