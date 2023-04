LIVE Musetti-Norrie 3-6 6-4 6-1, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: rimonta vincente dell’azzurro. Sarà ancora derby con Jannik Sinner! (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NISHIOKA DALLE 11.00 16:13 Match che è girato sul 4-4 15-40 del secondo set, momento in cui Norrie ha mancato l’appuntamento con il break che poteva essere decisivo. L’azzurro, rinfrancato, ha alzato il LIVEllo di gioco, stendendo poi l’avversario fisicamente e psicologicamente. LORENZO Musetti b. CAMERON Norrie 3-6 6-4 6-1. Servizio e dritto all’incrocio delle righe. La chiude così il toscano, che si qualifica per i quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona. Troverà nuovamente Jannik Sinner. 40-30 Colpisce in ritardo il dritto Musetti. 40-15 Vola via la risposta del numero 13 ATP. Arrivano due match point per l’azzurro. 30-15 ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-NISHIOKA DALLE 11.00 16:13 Match che è girato sul 4-4 15-40 del secondo set, momento in cuiha mancato l’appuntamento con il break che poteva essere decisivo. L’azzurro, rinfrancato, ha alzato illlo di gioco, stendendo poi l’avversario fisicamente e psicologicamente. LORENZOb. CAMERON3-6 6-4 6-1. Servizio e dritto all’incrocio delle righe. La chiude così il toscano, che si qualifica per i quarti di finale dell’ATP 500 di. Troverà nuovamenteSinner. 40-30 Colpisce in ritardo il dritto. 40-15 Vola via la risposta del numero 13 ATP. Arrivano due match point per l’azzurro. 30-15 ...

