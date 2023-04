LIVE Musetti-Norrie 3-6 4-3, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: fasi decisive del secondo set (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NISHIOKA DALLE 11.00 4-3 Game Musetti. Vola via il rovescio in corsa di Norrie. Lorenzo resiste al timone di questo secondo set. AD-40 Dritto lungolinea vincente in uscita dal servizio stellare del toscano. 40-40 Troppa fretta per Musetti, che manda in rete una palla corta giocata con poco senso. AD-40 In rete la risposta del britannico. 40-40 Non molla Norrie, bravo a spingere sin dalla risposta e siglare la volèe alta di rovescio. 40-30 Rovescio incrociato fenomenale di Musetti, che chiude con lo smash. Palla del 4-3. 30-30 Si ferma sul nastro stavolta la palla corta di rovescio in uscita dal servizio del tennista di Carrara. 30-15 Gran dritto in ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-NISHIOKA DALLE 11.00 4-3 Game. Vola via il rovescio in corsa di. Lorenzo resiste al timone di questoset. AD-40 Dritto lungolinea vincente in uscita dal servizio stellare del toscano. 40-40 Troppa fretta per, che manda in rete una palla corta giocata con poco senso. AD-40 In rete la risposta del britannico. 40-40 Non molla, bravo a spingere sin dalla risposta e siglare la volèe alta di rovescio. 40-30 Rovescio incrociato fenomenale di, che chiude con lo smash. Palla del 4-3. 30-30 Si ferma sul nastro stavolta la palla corta di rovescio in uscita dal servizio del tennista di Carrara. 30-15 Gran dritto in ...

