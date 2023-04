LIVE Musetti-Norrie 2-1, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: arriva subito il break dell’azzurro (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HISHIOKA DALLE 11.00 30-40 Con coraggio Musetti comanda lo scambio e chiude con il dritto inside out. 15-40 Servizio, dritto e smash a rimbalzo a segno per Lorenzo. 0-40 Tre palle del controbreak Norrie. Troppo difensivo in questo game Musetti, che cede campo subendo lo smash a rimbalzo dell’avversario. 0-30 Smorzata di rovescio perfetta del britannico. 0-15 Gran punto di Norrie, che disegna il campo e chiude con la volèe di dritto a campo aperto. 2-1 break Musetti! Lungo anche il dritto del britannico. C’è il break a 0 dell’azzurro! 0-40 Tre palle break Musetti. ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HISHIOKA DALLE 11.00 30-40 Con coraggiocomanda lo scambio e chiude con il dritto inside out. 15-40 Servizio, dritto e smash a rimbalzo a segno per Lorenzo. 0-40 Tre palle del contro. Troppo difensivo in questo game, che cede campo subendo lo smash a rimbalzo dell’avversario. 0-30 Smorzata di rovescio perfetta del britannico. 0-15 Gran punto di, che disegna il campo e chiude con la volèe di dritto a campo aperto. 2-1! Lungo anche il dritto del britannico. C’è ila 0! 0-40 Tre palle. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SCRIGNOMAGICO : #Tennis #Barcellona Musetti adesso in diretta, ottavi di finale. - isabella_curti : Evvaiii campione?????????? - zazoomblog : LIVE Musetti-Norrie ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: si ritira Dimitrov. L’azzurro in campo dopo Davidovich-Ruusuvuo… - OA_Sport : LIVE Sinner-Nishioka, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: alle 11 il via dell’incontro - - musettina : RT @federtennis: Gli azzurri in campo oggi: ???? ??Barcellona (live su @SuperTennisTv ) ? 11:00 Sinner ?? Nishioka ? 14:00 Musetti ?? Norrie… -