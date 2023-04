LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | posizione pari | ma il cinese recrimina

(Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:15:12 Già sotto l’ora, che aveva un’ora e 11 minuti al controllo del tempo. 15:09 Per chi conosce il significato della colorazione delle mosse di chess.com, questo è un po’ l’ottovolante degli. chess is wild. pic.twitter.com/KGq1FI1JRC — Chess.com (@chesscom) April 20,15:04 Adessosi è allontanato dallaera mentre rimane davanti a essa Nepo, che pensa. 14:58 41. Db8. Molte le mosse che non creano problemi al Bianco, questa è una: il tentativo è di rimanere comunque offensivo. 14:57 Non è difficile immaginare che oggi si possa vivere la partita più lunga di questo match; finora lo è stata la ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il russo cerca l'allungo OA Sport

