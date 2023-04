LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | Nimzo-Indiana per l’ottava partita

(Di giovedì 20 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:10 9. Ta2. Questa suona molto come un’idea stile Rapport. 11:08 7… c5 8. Cg3 c6. 11:05 5. a3 Axc3 6. bxc3 d6 7. Cd2 In effetti nella Samisch ci si finisce per rientrare. 11:02 4. e3 O-O. La linea principale insieme a 4. Dc2 e a 4. a3 che introduce la Samisch. 11:00 Si parte! 1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Ab4., né più né meno. 10:57 Ecco che sono apparsi i due protagonisti. 10:54 Tutto pronto ad Astana, si attendono solo i due contendenti. 10:51 Confronto fondamentale, quello di oggi, per, perché mai come dopo la settimaè da scoprire se è stato superato il contraccolpo del drammatico crollo in posizione vantaggiosa, ma con tempo ...

World Chess Championships 2023 Game 8 Live, (Ian Nepomniachtchi vs Ding Liren): Russia's Ian Nepomniachtchi is leading 4-3 as he won the 7th game of the 2023 World Chess Championship against China's ...