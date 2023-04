LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | giovedì 20 aprile 2023 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ladell’di20, per quanto riguarda i due concorsi die Superena. Sportface.it come di consueto vi proporrà gli aggiornamenti in tempo reale delle due estrazioni di stasera: si inziia alle ore 20 col gioco del, del quale vi terremo informati numero dopo numero con le undici cinquine vincenti, dunque le dieci ruote locali e quella Nazionale, quindi successivamente sarà la volta di conoscere il nuovo sestetto di stasera deivincenti del Superena, inclusi numero Jolly e numero Superstar. Infine, arriveranno ledella serata: ilper il “6” è molto alto e fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... controcampus : #VinciCasa #16Aprile2023 ?? #Estrazione ??numeri vincenti?? -

In una certa fascia di età e diculturale, di cui anche tu fai parte, si lamenta una ...da rivoluzionario che portavo pure nello spirito dei Litfiba con i quali non volevo riproporrele ...MillionDAY All'MillionDay i numeri vincenti sono in diretta. Basta aggiornare per conoscere in direttala combinazione Million Day 20 aprile 2023. Il giovedì è uno dei giorni della settimana in cui ......di "viaggiare nel tempo" e aggiudicarsi migliaia di ruro in buoni shopping fino all'... parte il mini - tour brasiliano: il 'cantautore jazz' sarà impegnato in quattroa Fortaleza ...

LIVE - Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, giovedì 20 aprile 2023 ... SPORTFACE.IT

Caccia aperta alla fortuna. Million Day e Million Day extra, si gioca con la nuova formula - in doppia estrazione quotidiana - per continuare la ...Caccia aperta alla fortuna. Million Day e Million Day extra, si gioca con la nuova formula - in doppia estrazione quotidiana - per continuare la caccia alla fortuna. La ...