Liv Morgan: "Un onore schienare Trish Stratus, il suo turn heel è tipico di lei" (Di giovedì 20 aprile 2023) Nell'ultima puntata di Monday Night Raw, Becky Lynch e Trish Stratus hanno difeso i WWE Women's Tag Team Championships contro Liv Morgan e Raquel Rodriguez. Liv Morgan ha schienato proprio il suo idolo Trish, la quale, subito dopo, ha effettuato un turn heel contro Becky, scioccando i fan. Intervenendo a The Bump, Liv ha condiviso le sue emozioni sullo storico pin rifilato a Trish Stratus, dicendosi onorata di ciò che ha fatto: "Accetto questo riconoscimento, grazie!", ha esclamato, poi ha proseguito soffermandosi sul turn heel immediatamente successivo della WWE Hall of Famer: "Ho sempre ammirato Trish, abbiamo anche partecipato insieme a 'The Bump'. È stato un ...

