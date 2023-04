Litiga con il fidanzato e si rifugia in un garage armata di coltello

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 20 aprile 2023) : lui arrestato per lesioni personali, lei denunciata per porto di armi Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Luca Giordano nei pressi di unper una segnalazione di una personadi. All’arrivo dei poliziotti, un uomo li ha avvicinati e raccontato loro che la sua fidanzata si era nascosta in une si stava provocando dei tagli con un; gli operatori si sono recati presso il luogo indicato ma l’uomo, alla vista di un dipendente del, ha dato in escandescenze aggredendo gli operatori fino a quando, dopo una colluttazione, gli agenti lo hanno bloccato. Infine, gli agenti hanno ...