L'Italia può avere 5 squadre in Champions League! Regolamento e scenari di qualificazione: la quarta della Serie A "rischia" (Di giovedì 20 aprile 2023) La Champions League vedrà sicuramente una squadra italiana in finale. Inter e Milan si sfideranno a maggio per scrivere il proprio nome sul biglietto aereo per Istanbul, dove si svolgerà l'ultimo atto della massima competizione europea, riportando così il Bel Paese a giocarsi il trofeo a sei anni dall'ultima volta. E un eventuale successo, oltre a riportare in Italia la Coppa dalle grandi orecchie, potrebbe anche permettere alla nostra Serie A di 'sfondare' il muro delle quattro qualificate. Riordinando un po' le idee, L'Italia è tornata a distribuire quattro posti per la Champions League dal 2017/2018. Il successo finale nella prima competizione continentale garantisce però un posto nell'edizione dell'annata successiva con un posto in prima fascia, indipendentemente dal piazzamento in campionato, ...

