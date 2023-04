L'Italia che decresce: 7 bebè e 12 morti ogni mille abitanti (Di giovedì 20 aprile 2023) Sempre meno nascite e sempre più anziani. Il calo demografico che interessa l'Italia è stato certificato dall'Istat anche per il 2022, un anno nero in cui la natalità nel nostro Paese ha raggiunto il ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) Sempre meno nascite e sempre più anziani. Il calo demografico che interessa l'è stato certificato dall'Istat anche per il 2022, un anno nero in cui la natalità nel nostro Paese ha raggiunto il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Per chi ha guardato la Champions lavorava o non poteva… guardate dal minuto 45 FUORI DAL CORO: 'Non era mai success… - fratotolo2 : Alla dichiarazione del ministro #Lollobrigida “No alla #sostituzioneetnica, dobbiamo incentivare le nascite”, rispo… - meb : “La Meloni e Fratelli d’Italia hanno fatto tutta la campagna elettorale promettendo blocchi navali e di fermare l’i… - PasqualeAbiuso : @angyco888 Il tipo fa parte di coloro che vengono in Italia per lavorare,fuggendo dal loro Paese??? - agostini_toni : @FratellidItalia Brava Ministra Roccella , il cancro dell'Italia è la sinistra . Ma c'è ancora qualche lavoratore c… -