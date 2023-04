“L’Isola dei Famosi”, attimi di paura durante la notte: cos’è successo (Di giovedì 20 aprile 2023) News Tv. La nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” ha preso il via. I naufraghi sono sbarcati in Honduras. I concorrenti del reality show stanno vivendo le prime difficoltà. Nelle scorse ore sono riusciti ad accendere il fuoco, ma la collaborazione tra i gruppi è vietata e per questo la produzione ha dovuto spegnerlo. Uno dei naufraghi, inoltre, ha vissuto attimi di terrore durante la notte. (Continua…) Leggi anche: “L’Isola dei Famosi” 2023, cos’è successo a Corinne Clery prima di sbarcare in Honduras Leggi anche: Cristina Scuccia, com’è stata la prima volta in discoteca: la sua confessione “L’Isola dei Famosi”, attimi di paura durante la ... Leggi su tvzap (Di giovedì 20 aprile 2023) News Tv. La nuova edizione de “dei” ha preso il via. I naufraghi sono sbarcati in Honduras. I concorrenti del reality show stanno vivendo le prime difficoltà. Nelle scorse ore sono riusciti ad accendere il fuoco, ma la collaborazione tra i gruppi è vietata e per questo la produzione ha dovuto spegnerlo. Uno dei naufraghi, inoltre, ha vissutodi terrorela. (Continua…) Leggi anche: “dei” 2023,a Corinne Clery prima di sbarcare in Honduras Leggi anche: Cristina Scuccia, com’è stata la prima volta in discoteca: la sua confessione “dei”,dila ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - artdielle : RT @lagatta4739: #MondoDiVersi Vivien #LArdenteAgoniaDelleRose @SayaEdizioni @artdielle Come un rimorso l’ombra mi scorta, cerca sull’erb… - Brunell52793518 : RT @patatascotta: Claudia Motta ha la mia età (23 anni) e sta con un 40enne?? questa é l'edizione dei pervertiti (per non dire altro) tra R… - quemper_annick : ?? ho avuto uno scambio con amiche. Allora io sono celtica, l’altra é iberica, l’altra iberica con papà di Haiti dis… - Nicola23453287 : RT @World24New: Mentre celebriamo l'inizio dell'Isola dei famosi e l'arrivo di nuovi vaccini, i francesi prendono in mano il loro futuro e… -

Ilary Blasi, la villa all'Eur le costerà 30mila euro al mese Il lunedì, visti gli impegni in tv con l'"Isola dei famosi" della mamma a Milano, saranno tutti e tre con il papà. Per ora nell'attico lussuoso a Roma Nord che l'ex calciatore ha preso con Noemi ... Copernicus: il clima europeo nel 2022 segnato da un caldo estremo senza precedenti ... con l'Europa sud - occidentale che ha visto alcuni dei più ... il 2022 è stato il sesto anno più caldo mai registrato per l'Artico e ...a 8°C superiori alla media (le più alte mai registrate) e l'isola ... Salone del Camper: 6 itinerari ideali per la scoperta di alcune destinazioni italiane La via dei Fenici (Sicilia) Chi è a Marsala non può mancare una puntata sull'isola di San Pantaleo , l'antica Mozia , prima colonia fenicia in Sicilia. Un tempo popolosa città, oggi conta una ... Il lunedì, visti gli impegni in tv con'"famosi" della mamma a Milano, saranno tutti e tre con il papà. Per ora nell'attico lussuoso a Roma Nord che'ex calciatore ha preso con Noemi ...... con'Europa sud - occidentale che ha visto alcunipiù ... il 2022 è stato il sesto anno più caldo mai registrato per'Artico e ...a 8°C superiori alla media (le più alte mai registrate) e...La viaFenici (Sicilia) Chi è a Marsala non può mancare una puntata sull'di San Pantaleo ,'antica Mozia , prima colonia fenicia in Sicilia. Un tempo popolosa città, oggi conta una ... L'Isola dei Famosi 2023: l'esordio tra noia, imprevisti e una frecciatina a Totti Vanity Fair Italia