Lisandro Martinez invia un messaggio a Papa Francesco mentre al pontefice viene regalata la maglia del Man Utd (Di giovedì 20 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Papa Francesco è raggiante di gioia quando giovedì gli è stata consegnata una maglia del Manchester United appartenente al suo connazionale argentino Lisandro Martinez. Il dono è stato consegnato al pontefice quando un gruppo interreligioso di Manchester si è recato in visita in Vaticano, ricevendo un'udienza dal capo della Chiesa cattolica. Il vincitore della Coppa del Mondo Martinez si sta riposando dopo un intervento chirurgico per un infortunio al piede di fine stagione, ma ha inviato un messaggio personale alla delegazione. La maglia è stata consegnata a Papa Francesco, nato a Buenos Aires, dal sindaco di Manchester, Andy ...

