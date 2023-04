L'involuzione della stampa, i giornali perdono coraggio e libertà: l'affondo di Vittorio Feltri (Di giovedì 20 aprile 2023) Per gentile concessione del mensile «Arbiter» ecco l'articolo del direttore Feltri pubblicato sul numero in edicola questo mese. Quando penso al passato capisco perché la carta stampata corre il rischio di estinzione, o meglio di riduzione all'irrilevanza. Un tempo non si aveva paura di pubblicare opinioni che spaccassero il pubblico dei lettori in due parti, una favorevole e l'altra contraria. Le polemiche erano vere polemiche, si incrociavano le stilografiche senza timore di sporcarsi le mani. Negli anni che ho trascorso al Corriere della sera, ricordo articoli leggendari di Leonardo Sciascia o di Giovanni Testori. Se ne fregavano delle convenzioni e delle cosche culturali. Ovviamente, a un certo punto, fu presentato loro un conto salato da pagare. Testori fu rispedito alla terza pagina, dalla quale proveniva. Sciascia, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Per gentile concessione del mensile «Arbiter» ecco l'articolo del direttorepubblicato sul numero in edicola questo mese. Quando penso al passato capisco perché la cartata corre il rischio di estinzione, o meglio di riduzione all'irrilevanza. Un tempo non si aveva paura di pubblicare opinioni che spaccassero il pubblico dei lettori in due parti, una favorevole e l'altra contraria. Le polemiche erano vere polemiche, si incrociavano le stilografiche senza timore di sporcarsi le mani. Negli anni che ho trascorso al Corrieresera, ricordo articoli leggendari di Leonardo Sciascia o di Giovanni Testori. Se ne fregavano delle convenzioni e delle cosche culturali. Ovviamente, a un certo punto, fu presentato loro un conto salato da pagare. Testori fu rispedito alla terza pagina, dalla quale proveniva. Sciascia, non ...

