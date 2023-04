Linea bus San Leucio-Benevento | Iannace ha incontrato Ambrosone

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSandel Sannio (Bn). Con l’obiettivo di rendere operativo un nuovo capo, in via Vigne, dellabus 14 bis, si è svolto un incontro istituzionale a cui sono intervenuti il sindaco di Sandel Sannio Nascenzio, il presidente del consiglio comunale sanleuciano Luigi Ciullo, l’assessore alla Mobilità diLuigie i tecnici della Trotta Bus. Il nuovo capoin via Vigne renderebbe molto più agevole per gli utenti sanleuciani, e in particolare per i ragazzi e gli studenti, il servizio di trasporto verso. «Ci stiamo prodigando per recepire anche questa importantissima esigenza espressa dai nostri concittadini sanleuciani – commenta il sindaco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ceciliagranati : @Codacons che facciamo?Vi ricordo quanto detto qualche giorno fa 'A seguito dell’impatto,il tram coinvolto nello sc… - TplRoma : RT @OQuotidianaBlog: Flambus: prende fuoco un bus ATAC a Montesacro - LuceverdeInfo : ?? Linea AV Firenze-Bologna-Nodo #Firenze ?Circolazione permane SOSPESA a Firenze dopo svio treno merci ?Possibil… - alexiarojas : RT @OQuotidianaBlog: Flambus: prende fuoco un bus ATAC a Montesacro - horottoilvetro : RT @LuceverdeInfo: ?? Linea AV Firenze-Bologna e Nodo #Firenze ? Circolazione permane SOSPESA a Firenze Castello dopo svio treno merci ??In… -

È attivo il servizio sostitutivo contra Firenze e Prato. Dopo il deragliamento del treno merci ...pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l'alimentazione elettrica ai treni e alla. ...... e la circolazione dei treni è ferma tra le stazioni di Bologna e Firenze sullaad Alta ... Mentre dalla Stazione di Santa Maria Novella a Firenze sono previstisostitutivi per il trasporto ...Chi può si sta organizzando in auto e c'è una corsa a prenotare posti suie in aereo. Invece, ... Coinvolti i servizi AV sullaMilano - Roma e Venezia - Roma. Ritardi fino a tre ore. Rfi: ...

Domenica 23 aprile 2776° Natale di Roma - Il programma della rete ... ATAC Roma

L’altra possibilità per attraversare l’Italia in treno è data dai treni regionali che transitano sulla linea adriatica. Le alternative: i bus e gli aerei (esauriti nei voi diretti) Le alternative ai ...Si preannuncia una giornata di passione per i pendolari e i viaggiatori dell’Alta velocità in transito in Toscana, ma non solo per loro. Un treno merci ha deragliato fra Sesto Fiorentino e Firenze Cas ...