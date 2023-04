L’India vuole internazionalizzare la sua moneta per avere un ruolo sul mercato energetico (Di giovedì 20 aprile 2023) L’India sta preparando la sua moneta, la rupia, a giocare un ruolo sui mercati internazionali simile a quello dello yuan. Pur essendo parte importante nel gruppo dei Paesi Brics, L’India non vede di buon occhio l’espansione cinese in Asia e non intende essere trainata dall’attivismo di Pechino. Pensare, però, di giocare L’India contro la Cina, a nostro avviso, sarebbe la solita politica miope e perdente. La riflessione indiana parte dall’energia, come riportato anche da un documento dell’Istituto Gateway House, un centro studi di Mumbai. Si afferma che negli ultimi due decenni lo scenario energetico globale è cambiato a livello di domanda, offerta e prodotti energetici. L’unica costante è stata il dollaro americano come valuta usata nel commercio di energia. Ultimamente lo yuan cinese ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 aprile 2023)sta preparando la sua, la rupia, a giocare unsui mercati internazionali simile a quello dello yuan. Pur essendo parte importante nel gruppo dei Paesi Brics,non vede di buon occhio l’espansione cinese in Asia e non intende essere trainata dall’attivismo di Pechino. Pensare, però, di giocarecontro la Cina, a nostro avviso, sarebbe la solita politica miope e perdente. La riflessione indiana parte dall’energia, come riportato anche da un documento dell’Istituto Gateway House, un centro studi di Mumbai. Si afferma che negli ultimi due decenni lo scenarioglobale è cambiato a livello di domanda, offerta e prodotti energetici. L’unica costante è stata il dollaro americano come valuta usata nel commercio di energia. Ultimamente lo yuan cinese ...

