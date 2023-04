L' inchiesta di Bergamo sul Covid potrebbe finire davanti al Tribunale dei Ministri 

(Di giovedì 20 aprile 2023) AGI - Una grossa parte dell'indagine sulla gestione delaldei Ministri. È una questione molto tecnica quella chefar spostare il cuore dell'sulla prima gestione della pandemia in un contesto che ha regole 'particolari', diverse rispetto a quelle dei processi 'normali'. Ad aprire questo scenario c'è la decisione della Procura Generale di Brescia di trasferire daa Brescia, accogliendo l'istanza della sua difesa, la posizione dell'indagato Agostino Miozzo, ex capo del Cts, ritenendola, come quella di Conte e Speranza, di competenza deldei Ministri visto che tutti e tre sono accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa. Come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimoneri90 : Inchiesta Covid, verso lo spacchettamento e il trasferimento da Bergamo a Brescia - rep_milano : Covid, l'inchiesta di Bergamo perde pezzi: la posizione di Miozzo del Cts trasferita a Brescia nel filone dell'ex p… - jaripilati : + Inchiesta #Covid Bergamo, la posizione di Miozzo trasmessa da Bergamo a Tribunale dei Ministri Brescia, riunita a… - lukeslk : RT @reportrai3: Quella di Luciano Moggi è una storia che inizia con un incontro segreto che si svolge a Milano, rivelato solo oggi dall'ex… - Pagg101 : RT @reportrai3: Quella di Luciano Moggi è una storia che inizia con un incontro segreto che si svolge a Milano, rivelato solo oggi dall'ex… -

...parte dell'indagine sulla gestione del Covid apotrebbe finire davanti al Tribunale dei Ministri . È una questione molto tecnica quella che potrebbe far spostare il cuore dell'sulla ...Tale provvedimento porta a ritenere un eventuale spacchettamento dell': aquindi potrebbe rimanere solo il capitolo relativo all' Ospedale di Alzano Lombardo mentre per quello che ......uno spacchettamento e il trasferimento per competenza funzionale dalla Procura dia quella di Brescia per poi finire al Tribunale dei Ministri sempre di Brescia di gran parte dell'...

Inchiesta Covid, verso lo spacchettamento e il trasferimento da Bergamo a Brescia Il Fatto Quotidiano

La procura generale ha accolto la richiesta di trasferimento al Tribunale dei ministri a Brescia dell'ex coordinatore del Cts, visto che le accuse di ...Dopo la chiusura indagini del 2 marzo scorso per l’inchiesta della procura di Bergamo per la gestione della pandemia nella Bergamasca si profila uno spacchettamento e il trasferimento per competenza f ...