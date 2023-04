Liliana Fiorelli | «Quando mi dissero che il mio seno non era abbastanza “drammatico” per un film»

(Di giovedì 20 aprile 2023) In Ritoccàti, la sketch comedy di Sky, presta il volto a una Contessa ossessionata dalla chirurgia estetica. Nella vita ha imparato ad accettare l'imperfezione. E a riderci su

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#100film #cinema??? I predatori ??di Pietro Castellitto???2020 ??con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Giorgio Mont… -

In sala, poi, gli attori, Giorgia Gambuzza, Federica Pagliaroli, Francesco Foti, Alessio Praticò, Francesco Patanè e Francesco Pellegrino, mentre a presentare l'evento sarà anche ...In sala, poi, gli attori, Giorgia Gambuzza, Federica Pagliaroli, Francesco Foti, Alessio Praticò, Francesco Patanè e Francesco Pellegrino , mentre a presentare l'evento sarà anche ...In sala, poi, gli attori, Giorgia Gambuzza, Federica Pagliaroli, Francesco Foti, Alessio Praticò, Francesco Patanè e Francesco Pellegrino, mentre a presentare l'evento sarà anche ...

Teatro Parioli, Massimiliano Bruno in Lo stato delle cose Teatri Online

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutti”, acconsenti al nostro ut ...TEATRO PARIOLI 3 – 21 Maggio 2023 LO STATO DELLE COSE di e con Massimiliano Bruno Produzione Il Parioli Sara Baccarini, Lara Balbo, Federico Capponi, ...